Los pobladores de la isla de Sentinel, sin bromas: quien osa entrar a su territorio es asesinado Belicosos. Aparte de extremedamente agresivos, los sentinelenses tienen el pelo afro, corta estatura y piel negra. Temen contraer enfermedades contagiosas de forasteros y por eso atacan a todo extranjero que trate de llegar a su isla. / R. C. Los pobladores de Sentinel del Norte, en el Índico, liquidan a quien se aventura en su territorio. El riesgo a morir por enfermedades contagiosas les mantiene aislados ANTONIO PANIAGUA Domingo, 3 junio 2018, 02:33

Mejor no ponerse a su alcance. Los pobladores de la isla de Sentinel del Norte, en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico, no se andan con bromas. Quien osa hollar su territorio es asesinado. En esta isla del golfo de Bengala, a once mil kilómetros de España, no se admite el más mínimo contacto con el extranjero. Está en juego su propia supervivencia. Al impedir toda mezcla con el exterior, sus habitantes están expuestos a contraer todo tipo de enfermedades. Una simple gripe o un sarampión les fulminaría.

Los vecinos de este minúsculo pedazo de tierra, cuya superficie se limita a 72 kilómetros cuadrados, pueblan el lugar desde hace 60.000 años. No se conoce mucho sobre sus costumbres, su lengua y rituales. Se presume que viven de la pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres, pero es más una presunción que una certeza confirmada.

El territorio depende administrativamente de la India, pero hace mucho que las autoridades de ese país desistieron de imponer allí su ley. No en balde, impera sobre la isla una zona de exclusión de tres millas a la redonda.

No existen testimonios de los isleños en forma de fotografías o vídeos. Lo poco que se sabe de los habitantes de Sentinel es producto de la observación a través de prismáticos. Se ignora si son unas decenas o unos miles de individuos y si se salvaron de los efectos devastadores del tsunami de 2004. De su aspecto se conoce que tienen el pelo rizado, son negros y de corta estatura. En cierta medida son afortunados porque viven en un lugar paradisíaco: aguas turquesas, bellos arrecifes vírgenes, tupida vegetación. Un lugar ideal para pasar unas vacaciones si no fuera por el celo que ponen en permanecer incontaminados.

Territorio comanche

Algunos pescadores furtivos han incursionado en este inhóspito paraje. A riesgo de perder sus vidas, la riqueza piscícola les hace sobreponerse al miedo. La guardia costera vigila para que los ilegales no arruinen los recursos naturales. Con todo, a dos incautos que se adentraron en 2006 en territorio comanche los liquidaron.

Los forasteros no son bienvenidos. Algunos investigadores que viajaban en helicóptero para hacerse una idea del lugar fueron recibidos con lanzas y piedras. En pleno siglo XXI, los indígenas viven en una suerte de burbuja neolítica. La organización Survival International es partidaria de que los isleños vivan a su aire, sin intromisiones de la civilización.

En 1974, una expedición de 'National Geographic' desembarcó en Sentinel del Norte con sus equipos de rodaje y el fracaso no pudo ser más estrepitoso. Iban cargados de una caja con cocos, una muñeca y un lechón en señal de buena voluntad. Nada de estos presentes hizo mella en el soliviantado ánimo de los isleños. Los informadores salieron por patas, no sin sufrir algún percance. El director del documental huyó con una flecha clavada en la pierna.

Años después, en 1981, el buque 'Primrose' encalló cerca de la isla y los tripulantes pidieron por radio un rescate aéreo. Los habitantes de la isla le asediaron sin compasión. Viendo que la cosa se ponía fea, los navegantes demandaron que les proveyeran de armas arrojadas en paracaídas. Por supuesto ni se les ocurrió poner un pie en tierra. Durante una semana resistieron los ataques con sus hachas de bombero y pistolas de bengalas hasta que pudieron ser rescatados por helicópteros.

Si algunas islas cercanas empiezan a ser conquistadas por el turismo, los sentinelenses se muestran sordos a los cantos de sirena del dólar. Pese a los llamamientos para dejarlos en paz, hay quien se pregunta hasta cuándo durará la impunidad de los indígenas.