El irresponsable salto de 'en bomba' que casi acaba en tragedia 00:15 "Escuché un crujido enorme y honestamente, creí que me había partido el cuello" IDEAL.ES Sábado, 20 enero 2018, 14:03

Los parques acuáticos son instalaciones destinadas a la diversión de los bañistas, pero para disfrutar de ellas es necesario tomar algunas precauciones que eviten cualquier incidente, dado que estas instalaciones suelen estar llenas de gente en plena temporada. No obstante, siempre hay algún inconsciente que actúa de forma irresponsable.

Es el caso del protagonista de un vídeo subido a Youtube que se ha hecho viral en los últimos días, aunque el suceso tuvo lugar el pasado mes de junio en Pineda de Mar (Barcelona). En las imágenes vemos a un joven tirándose en “bomba” a una piscina, cayendo justo delante de la salida de un tobogán, en el momento en que un hombre se deslizaba por éste.

La colisión era inevitable y fue captada por la mujer del hombre que bajaba por el tobogán, quien disfrutaba de su aniversario de boda junto a su familia. “Escuché un crujido enorme y honestamente, creí que me había partido el cuello”, explica el turista. De inmediato, el socorrista acudió en su ayuda, pero su actuación no fue tampoco la adecuada. “El socorrista me aplicó un spray de calor y me puso una bolsa de hielo en el cuello. Como es obvio, esta combinación me quemó la piel”, añade.

El hombre relata que, una vez en el hospital, tuvo que soportar fuertes dolores durante dos horas hasta que fue atendido. Además, el hotel al que pertenece la piscina no quiso hacerse cargo de los gastos del taxi que pidió su esposa para acudir al hospital con su marido. Ante estas circunstancias, el turista denunció a la compañía con la que contrató su estancia vacacional.