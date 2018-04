33 intentos, 14 profesores, 11.000 euros y 25 años: ya tiene el carné de conducir «No puedo creer que finalmente lo haya logrado después de todos estos años. ¡Todavía estoy en estado de shock!» IDEAL.ES Martes, 17 abril 2018, 09:28

Christian Whiteley-Mason no es un hombre que decaiga cuando las cosas vienen mal dadas. Valga como ejemplo los 33 exámenes que ha relizado para sacarse el carné de conducir. Además ha tenido 14 profesores diferentes y se ha dejado más de 11.000 euros durante 25 años.

«No puedo creer que finalmente lo haya logrado después de todos estos años. ¡Todavía estoy en estado de shock!», exclamó al The Mirror.

Este hombre,de 42 años, de Barnsley, South Yorkshire, realizó la prueba por primera vez en 1992, en los días previos a la introducción de la prueba teórica en Reino Unido. «Tras mis primeras 56 lecciones con mi primer instructor al final me dijo que simplemente me diera por vencido ya que nunca aprobaría», recuerda.

«Tenía que usar taxis o confiar en otras personas y me estaba costando una fortuna. Así que en enero decidí que iba a ir a por todas», añade. «Todos se rieron de mí y me dijeron que nunca lo haría. Pero estaba absolutamente decidido. No solo pasé a la primera, sino que solo fue con tres errores menores. Estoy tan orgulloso de mí mismo. Ha cambiado mi vida para ser honesto. Sentí que había logrado todo lo que realmente quería lograr, esta era la única cosa que me quedaba por hacer», concluye.