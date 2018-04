El intenso interrogatorio a la víctima del juez que quiso absolver a la 'Manada': «Ha quedado claro que daño no sintió usted» «¿Hizo usted alguna manifestación para que supieran que se encontraba en ese estado de shock?», cuestionó el magistrado Ricardo Javier González R. I. Lunes, 30 abril 2018, 11:46

El programa de Antena 3, 'Espejo Público', recopiló este lunes el intenso interrogatorio al que fue sometida la joven víctima de abuso sexual durante los Sanfermines de 2016. El juez Ricardo Javier González, quien pidió absolver a los miembros de la 'Manada', quiso hacer «tres o cuatro precisiones» que resultaron llamativas. «En cualquier caso, ha quedado claro que daño, o dolor, no sintió usted», espetó.

En su interrogatorio, el magistrado recalcó que en el testimonio de la víctima se recogió «que no sintió daño», «que no hubo fuerza física» y que «tampoco hubo amenazas». Cabe recordar que los cinco jóvenes sevillanos se libraron de la acusación por violación tras la sentencia.

También quiso cuestionar a la joven, «desde el punto de vista de los acusados» sobre alguna posible manifestación de ese «estado de shock» para que ellos lo supiesen. «¿Cómo pudieron ellos? ¿Usted hizo algo, manifestó algo, verbalizó algo?», preguntó. La respuesta de la joven fue tajante. «No, no. Yo cerré los ojos. No hablaba. No estaba haciendo nada. Estaba sometida con los ojos cerrados», explicó. La realidad es que la sentencia ha disparado la tensión entre la clase política y la Justicia.

González quiso desmarcarse de hacer una valoración pública y reincidió en su interés de conocer si en algún momento transmitió a los jóvenes su malestar. Ella insistió en que no gritaba, no hacía nada. «Que yo cerrara los ojos y no hiciera nada lo pueden interpretar como que estoy sometida, o como que no», manifestó. Las palabras del juez, a continuación, sembraron las dudas: «En cualquier caso ha quedado claro que daño, o dolor, no sintió usted».

«Es que no me acuerdo si en ese momento (…) Lo único que recuerdo es que estaba con los ojos cerrados y pensando en que se acabara», sentenció la joven.