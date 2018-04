Los insultos en las redes sociales agitan el dilema moral sobre el bebé Alfie El bebé británico Alfie Evans. / Afp El padre del niño británico afirma que se diagnosticó mal a su hijo, sugiriendo futuras querellas contra el hospital IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Jueves, 26 abril 2018, 12:41

El caso de Alfie Evans, el bebé de 23 meses en estado semivegetativo cuyos padres han perdido las batallas con médicos y jueces británicos para que les permitan llevarlo a un hospital del Vaticano, ha llevado a la policía de la región de Merseyside, que incluye Liverpool, a advertir que investiga posibles delitos en las redes sociales, donde abundan los insultos a los profesionales de la medicina y de la ley.

De la turba a menudo anónima en Twitter o Facebook a la extravagancia de Pavel Stroilov, que se presenta como historiador ruso y cuyo mérito es la autoría de un libro despreciado por la crítica académica y escrito con archivos robados al expresidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev. Asilado en Londres, es ahora, según él, estudiante de Derecho y habría actuado como intermediario entre los padres de Alfie y el Gobierno italiano.

Stroilov está vinculado a 'Christian Concern', una organización nacida como red de abogados cristianos. En su página web describe su misión como la de «infundir una visión bíblica del mundo en cada aspecto de la sociedad». El estudiante ruso de este grupo evangelista habría aconsejado a Tom Evans, padre de Alfie, que denuncie a los médicos del hospital Alder Hey por conspiración para asesinar al niño.

El grupo es intransigente sobre el 'derecho a la vida' o cuestiones sexuales en un contexto de declive de la religiosidad histórica. Según el sondeo de Actitudes Sociales Británicas, la mitad de la población británica no sigue una religión. El 19% se define como Iglesia de Inglaterra. Católicos y evangelistas tienen una popularidad similar, por debajo del 10% de la población.

Los padres de Alfie Evans decidirán hoy con los médicos si trasladarle a casa Los padres del bebé Alfie Evans, que sufre una enfermedad degenerativa irreversible, se reunirán este jueves con los médicos que atienden a su hijo para decidir si trasladarle a casa, informó hoy su padre, Tom Evans. El progenitor, de 21 años, dijo a los periodistas en el hospital Alder Hey de Liverpool (Inglaterra) -donde permanece ingresado su hijo desde diciembre de 2016- que, después de que la Justicia británica les negará este miércoles, una vez más, trasladar al pequeño a un hospital en Roma, hoy se reunirá con los especialistas para determinar si el menor debería estar en su casa. El bebé, de 23 meses, fue desenchufado de las máquinas que le mantenían con vida el pasado lunes, en contra de la voluntad de sus padres, después de que los médicos convinieran que «no hay cura médica» para su condición. Según los especialistas, el pequeño no sobreviviría más de unos minutos sin asistencia artificial pero, tres días después, continúa respirando por sus propios medios. Algo que, según aseguró este jueves Tom Evans, no es «ningún milagro», sino que se trata de un «diagnostico equivocado». Precisamente, los abogados de los padres recurrieron ayer a esta circunstancia para tratar de convencer a los tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Reino Unido, que este miércoles escucharon el recurso interpuesto sobre la prohibición determinada por el Tribunal Superior de Manchester (Inglaterra) de trasladar a Alfie a Italia, donde podría continuar con su tratamiento. «Al entrar en una situación en la que el individuo continúa respirando (tras retirarle el soporte vital), tenemos que corregir ese plan. No podemos permitir que esta situación se mantenga en un hospital británico», señaló el abogado Paul Diamond, de la organización cristiana Christian Legal Centre. Pero, en la línea del resto de instancias judiciales del Reino Unido a las que han acudido Tom Evans y Katie James, así como de la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Corte de Apelaciones rechazó permitir la salida del país del menor. «Alfie sigue luchando», afirmó este jueves su padre, quien aseguró que el niño no presenta «ningún deterioro» y se encuentra «confortable y feliz», lo que prueba que los médicos estaban «equivocados». Evans lamentó la decisión tomada este miércoles por la Corte de Apelaciones y adelantó que si la reunión con los médicos que tendrá lugar este jueves «no sale bien», volverán a recurrir a la justicia. «Cuando me siento al lado de la cama de Alfie, cada segundo de cada día me anima más a pensar que va a vivir más meses, incluso años», reveló. Mariella Enoc, la presidenta del hospital pediátrico Bambino Gesù, gestionado en Roma por el Vaticano, aseguró esta semana que el bebé podría seguir tratándose en ese centro médico. Indicó asimismo que el Ministerio de Defensa italiano ha puesto a su disposición un avión y un equipo médico para el traslado. El papa Francisco se mostró esta semana a través de las redes sociales «conmovido por las oraciones y la amplia solidaridad en favor del pequeño Alvfie Evans» y pidió que se cumpla el deseo de los padres de «intentar nuevas posibilidades de tratamiento».

Stroilov es, según un juez del caso, un 'fanático'. Habría dicho a Evans que por ley tiene el derecho de entrar en el hospital y llevarse a su hijo, que es falso. Uno de sus documentos contenía 'lenguaje vil' sobre los médicos. La influencia de este grupo podría estar detrás de que Tom Evans diga ahora que su hijo se mantiene vivo «no por milagro, sino por un diagnóstico equivocado».

Volar a Múnich

El abogado del hospital de Liverpool afirma que nunca se dijo a la familia que Alfie moriría instantáneamente tras retirársele la ventilación médica. En sentencias del caso, se cita a especialistas que analizaron al niño afirmando que sería posible viviese un tiempo sin cuidados intensivos. Si los jueces rechazan los riesgos innecesarios del trasporte a Roma de un niño que está muriendo, los remedios han dado otros personajes.

El doctor Matthias Hubner, director de un servicio de ambulancias aéreas en Alemania, entró una vez en el hospital sin identificarse para negociar sus servicios y él o sus empleados fueron forzados a marcharse del recinto esta semana. En los tribunales ofreció transporte seguro. Por ejemplo, a un hospital de Múnich, donde el profesor y pediatra Nikolaus Haas, a 63.000 euros por catorce días, podría prolongar la vida de Alfie.

La experiencia histórica alemana genera una actitud distinta a la británica en estas cuestiones, alegó misteriosamente Haas. Hubner explicó que conocía bien el historial médico de Alfie, reconoció luego que no lo había leído y añadió que administraría al bebé en el trayecto un medicamento contra brotes epilépticos contraindicado, según los médicos de Alfie.

En fin, que la directora del hospital vaticano Bambino Gesu- que no ofrece un tratamiento nuevo aunque se compromete a pagar transporte y estancia- se queja por no haber sido recibida por la dirección del Alder Hey, una familiar pidió el miércoles desde el hospital a los simpatizantes que llevasen ventiladores no invasivos porque el bebé perdía respiración, y médicos, enfermeras e incluso pacientes son insultados por un grupo de gente protestando en el exterior.