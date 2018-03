Instagram desata la polémica al borrar esta foto de su red por "inapropiada" La red social de imágenes ha creado una fuerte controversia por lo que parece ser homofobia Lunes, 26 marzo 2018, 23:32

La red social Instagram se ha colocado en las últimas horas en el ojo del huracán por lo sucedido con un usuario de su plataforma. Según denuncia Álvaro Martínez a través de Twitter, asegura haber sido víctima de algo que parece ser homofobia. Porque este usuario de Instagram sostiene que la red social en cuestión le ha censurado una imagen en la que aparece en actitud cariñosa con su pareja que es hombre.

Un hecho que el propio Álvaro ha denunciado a través de Twitter y que le ha valido para que la imagen no solo no estuviese censurada en internet sino que se haya convertido en un fenómeno viral en las últimas horas en España y en el resto del mundo. No en vano, la imagen ha sido compartida varios miles de veces logrando que muchos usuarios decidieran con ese gesto reprobar la actitud de Instagram. Pues al parecer, la censura vendría dada por una denuncia previa de otro usuario de la misma red contra esa fotografía al considerarla impropia. Es decir, homofobia.

Instagram elimina la última foto que subí ayer. Por “inapropiada, y atentar contra los derechos comunitarios”.

Os pongo La foto en cuestión para que apreciéis lo inapropiada, inadecuada y ofensiva que resulta a algunos que se dedican a denunciarla: pic.twitter.com/19SENCrvXW — Álvaro Martínez (@AlvaroMF92) 26 de marzo de 2018

Nisiquiera se están besando!! Que les pasa?? Por qué la gente es tan intolerante a que cada uno haga de su vida lo que quiera? — Erica (@conpdepapa) 26 de marzo de 2018