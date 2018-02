La insólita vida de la niña que come de todo: lápices, algodón y desinfectante de manos La menor de 13 años ha llegado a estar ingresada varias veces por sufrir intoxicaciones variadas por plomo, alcohol o acetona IDEAL.ES Viernes, 2 febrero 2018, 10:31

Una menor neoyorkina de 13 años es noticia por padecer un extraño transtorno alimenticio que le incita a comer casi cualquier objeto que hay a su alrededor. La niña, que se llama Jade, ha llegado a estar varias veces ingresada en el hospital tras sufrir intoxicaciones provocadas por la ingesta de productos como alcohol, lápices, arena o servilletas de papel.

Pero no es lo único que la menor se atreve a intentar comerse. Según su madre, Jade es incapaz de frenar sus impulsos al ver determinados objetos porque ella "no tiene conciencia de que sean malos, para ella es como beber agua cuando tiene sed". Una situación que ya le detectaron cuando apenas tenía 4 años y seguía queriendo llevarse objetos a la boca cuando su comportamiento ya no debía ser infantil.

Los médicos le diagnosticaron que padece un cuadro de trastorno alimenticio por el que necesita comer casi todo lo que le llega a las manos. Su madre vive preocupada porque "no puedo estar pendiente de ella las 24 horas del día". Lo que dispara su ansiedad por tener miedo a que su hija se vuelva a intoxicar o pueda ahogarse.

Por ello, la familia ha iniciado una campaña para solucionar los problemas de Jade. Con 12.000 euros podrán hacerse cargo de un perro amaestrado que pueda vigilar a la niña cuando ésta vaya a comerse algún objeto. El animal la frenará como ya lo hizo un perro de esas características con el que la menor estuvo durante unos días.

La propia niña reconoce que necesita al perro aunque no pueda frenar por sí misma sus impulsos alimenticios: "Si conseguimos el perro, significará que en unos años celebraremos mi fiesta de cumpleaños en lugar de mi funeral”.