La insólita historia del hombre de 23 años que vive atrapado en el cuerpo de un bebé IDEAL.ES Sábado, 28 abril 2018, 12:58

Nació en 1995, se llama Manpreet Singh, es natural de Hisar al noroeste de la India y pesa solo 4,9 kilos. No es que tenga un problema de peso sino de tamaño. Pues a sus 23 años recién cumplidos tiene la misma estatura que un bebé de 1 año. La misma que logró alcanzar justo a esa edad y que 22 años después le hace vivir encerrado en el cuerpo de un recién nacido.

La historia de Manpreet es muy curiosa. Porque aunque tiene 23 años, por el cuerpo que ha desarrollado, sus familiares han de cuidarlo como si de un niño pequeño se tratara. Al parecer, los indicios apuntan a que padece el síndrome de Laron que daría respuesta a un desequilibrio hormonal que estaría sufriendo y por el que no puede crecer. No obstante, son solo sospechas ya que nunca se ha podido examinar en profundidad la dolencia de Manpreet al no tener su familia fondos suficientes para costear la investigación.

Pese a todo, sus familiares aseguran que es una persona feliz. Aunque no habla y se comunica como lo haría un bebé mostrando las mismas expresiones que uno. Ríez, llora y siente miedo especialmente con el ruido que los animales hacen. Debido a su condición, no vive con sus padres aunque tiene dos hermanos más pequeños que él que sí han tenido un desarrollo normal.

La vida de Manpreet está a 116 kilómetros de su Hisar natal. Allí le cuidan sus tíos que de vez en cuando tratan de que visite a sus padres. »Lo hemos enviado de regreso con sus padres en varias ocasiones, pero no se quiere quedar con ellos. Deja de comer y llora todo el tiempo. Pero cuando regresa se convierte en el mismo niño burbujeante y alegre« aclara su tía.

Su destino está abonado a mantener la misma vida hasta el final de sus días mientras su familia acepta que eso es lo que le ha tocado vivir. Por ello, aseguran estar «felices de tenerlo cerca y que su alegría ilumine el ambiente».