La ingeniosa respuesta de una chica a un hombre que dijo: "La España profunda es Murcia" Cuando uno de ellos dijo que "es imposible entender lo que dicen" la joven respondió así IDEAL Miércoles, 21 marzo 2018, 10:02

Una joven estudiante se encontraba en un restaurante en Portugal cuando escuchó a un grupo de españoles hablar de su tierra, Murcia. Cuando uno de ellos dijo que "es imposible entender lo que dicen" la joven tuvo una ingeniosa reacción que ha triunfado en redes.

María Almela es una estudiante de Periodismo y Documentación en la Universidad de Murcia que se ha hecho viral gracias a un tweet en el que explicaba su reacción cuando escuchó a un hombre meterse con Murcia y con los murcianos.

El éxito de su respuesta ha sido tal que hasta ha sido entrevistada para la Cadena Ser, donde ha explicado con detalle qué es lo que ocurrió exactamente.

María estaba la semana pasada en una taberna en Guimarães, en Portugal. Allí coincidió con otras 6 personas, cinco de las cuales eran españoles, que estaban comiendo en otra mesa justo detrás suya. "Estaban hablando de España, de viajes y de otras muchas cosas", ha explicado la joven en la entrevista.

En un momento de la conversación, una de las mujeres dijo la frase "la España profunda", a lo que otro de los españoles añadió que "la España profunda es Murcia". Repitió esta misma frase hasta en tres ocasiones, según explica la murciana, para después añadir que "en Murcia no saben hablar, es imposible entender lo que dicen".

Entonces, la joven pensó en una manera de responder a su comentario, se dirigió a la barra y le explicó su idea al camarero: invitar al hombre a un chupito con un mensaje en la servilleta.

"Cuando terminé de escribir la notita le expliqué la situación y que quería que por favor le pusiera un chupito al señor de la mesa de atrás. Cuando estaba sacando el dinero para pagar el chupito, el camarero me dijo que no me lo iba a cobrar, que corría por cuenta de la casa".

Aunque la joven no pudo ver la reacción del hombre, está segura de que se reirían bastante al leer "de parte de una murciana que te ha entendido perfectamente cuando has hablado". También cree que se acordarán de ella "cuando escuchen un acho o un bonico en boca de un murciano".