Una influencer se gasta 100.000 libras en cirugías estéticas y acaba sin huesos en la nariz "No puedo oler ni respirar por la nariz. Me desperté durante la cirugía. Fue un desastre desde el principio" IDEAL.ES Viernes, 9 febrero 2018, 10:41

Lo que le ha pasado a Chloe Khan es totalmente insólito. Esta influencer londinense ha advertido a su más de 1,2 millones de seguidores en Instagram acerca de los peligros que entraña someterse a cirugías estéticas.

Según ha revelado, un cirujano le ha retirado todos los huesos de la nariz, lo que le impide respirar y percibir olores. Todo ello, como consecuencia de haberse sometido a otra una cirugía para reconstruirla utilizando cartílago de su oreja.

“No puedo oler ni respirar por la nariz. Me desperté durante la cirugía. Fue un desastre desde el principio”, explica al Daily Mail,, al mismo tiempo que añade que lleva gastadas unas 100.000 libras en todos sus pasos por el quirófno.

“Esto no es una publicación glamurosa, pero me habéis preguntado tanto acerca de mi nariz que quiero ser abierta con todos vosotros. En Halloween fui a @elitecosmeticsurgery y destruyeron mi nariz por completo, ¡la dejaron sin huesos! No necesitaba una cirugía estética, necesitaba una reconstrucción completa con cartílago de mi oreja. Mi nariz fue reconstruida por completo y estoy muy agradecida por lo que @dr.aliuckan ha conseguido. Es el mejor cirujano del mundo. Desearía haberlo encontrado antes. No estoy presionando a la gente para que se haga una cirugía, pero si ya has tomado la decisión de hacerlo y estás buscando el lugar correcto, no hay ningún lugar mejor. Anteriormente fui a un cirujano supuestamente mejor que tenía muchísimos seguidores en Instagram y resultó ser un estafador, pero nadie creía lo malo que era. Por esto estoy compartiendo mi experiencia, para asegurarme de que todos conozcan a un cirujano con resultados increíbles. Muchas gracias, @elitecosmeticsurgery, has cambiado mi vida. Si tienes alguna pregunta sobre cirugía o lo que sea, coméntala y te responderé”.