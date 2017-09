El inesperado nuevo producto de Primark y Disney que va a arrasar: ya está disponible Colecciones inspiradas en Disney: Olaf de Frozen, Micky y Minnie Mouse, Winnie the Pooh o La Bella y la Bestia IDEAL.ES Domingo, 17 septiembre 2017, 11:26

Parece que las Navidades quedan muy lejos, pero antes de que te des cuenta tendrás la boca rellena de turrón. Quizá pienses que Primarkse está adelantando, pero cuándo veas la colección que trae vas a dejar que el espíritu navideño te posea. O el del Grinch, si eres del Lado Oscuro.

La cadena low cost nos tiene últimamente acostumbrados a lanzar colecciones inspiradas en nuestros personajes Disney Favoritos: Olaf de Frozen, Micky y Minnie Mouse, Winnie the Pooh, La Bella y la Bestia... Era de esperar que aprovecharan las próximas fiestas navideñas para sorprendernos con una edición especial de bolas decorativas.

Pero no todo son las clásicas bolas de Navidad, también encontramos otro tipo de objetos decorativos que harán las delicias de los más pequeños y sí, ¿por qué no reconocerlo?, de los mayores que no querríamos haber crecido, especialmente en esa época mágica del año.

Y si los personajes Disney te gustan, pero eres más fan de Harry Potter, en Primark también han pensado en ti.

Todavía faltan tres meses para las Navidades y todavía no hay una fecha exacta de venta, pero date prisa porque tenemos la impresión de que se agotarán rápido.