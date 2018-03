Indignación en toda España por la brutal patada de un corredor a un perro en la maratón de Valladolid 00:13 El protagonista pide perdón: "Estoy muy arrepentido. Y me ofrezco a hacerme cargo de cualquier daño relacionado" IDEAL.ES Miércoles, 7 marzo 2018, 15:51

Toda España está indignada por lo sucedido durante la maratón de Valladolid. ¿La razón? Uno de sus participantes, M. A., propinó una brutal patada a un perro que iba a su lado, que más tarde, además, fue atropellado de forma accidental por una bicicleta.

El momento fue grabado por un testigo y el vídeo desde entonces se ha hecho viral en las redes. Arturo Pérez Reverte, entre otros, lo han compartido en Twitter.

M. A., viendo el revuelo, pidió perdón a través de su cuenta de Facebook, tal y como recoge El Español "Era un indefenso ser vivo que no merecía lo que le hice. Desgraciadamente, actúe sin pensarlo y pido una disculpas de todo corazón. Estoy muy arrepentido. Y me ofrezco a hacerme cargo de cualquier daño relacionado".

No obstante, varios animalistas han pedido, a través de sus redes sociales, que no permitan que el protagonista de este vídeo no vuelva a participar en ninguna carrera.