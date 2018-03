"Fue increíble": Elsa de Frozen sale al rescate de una furgoneta atrapada 00:33 "Estaban bailando y bebiendo cócteles, pero la primera en salir corriendo fue Elsa" IDEAL.ES Jueves, 15 marzo 2018, 15:44

Elsa de Frozen ha rescatado un furgón de la policía inmovilizado a por la nieve en Boston. Un abogado de 37 años que había salido con sus amigos disfrazado de personaje de Disney no dudó en salir al rescate del vehículo, al grito de "Let it go".

"Estaban bailando y bebiendo cócteles, pero la primera en salir corriendo fue Elsa. Fue increíble. Empezó a empujar con todas sus fuerzas y, al final, consiguió liberar el furgón", explica a ese medio uno de los policías que pasaba por ahí.