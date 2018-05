El importante consejo del juez Calatayud para los padres: lo que deben hacer siempre BLOG «Quererle mucho también implica decirle que no», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Lunes, 14 mayo 2018, 00:57

Buenas, soy Emilio Calatayud. El otro día me pidieron una consejo para una pareja que acababa de tener un niño y respondí: Que quieran mucho a su hijo. Eso es lo principal. Y quererle mucho también implica decirle que no. No hay que tener complejos en ese sentido. El amor paterno y materno es muy grande y también incluye poner límites.

Luego, los que sean creyentes en el dios que sea, que recen, y los que no crean en nada, que invoquen a la suerte o las energías positivas, porque cuando se es padre o madre por primera vez cualquier ayuda es bienvenida.

Puede leer el artículo completo en el blog del juez Calatayud.