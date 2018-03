El casi impercetible detalle en tu cara que desvela cómo te sientes (aunque no quieras) Un estudio asegura haber identificado "patrones de coloración facial, únicos para cada emoción" IDEAL.ES Martes, 20 marzo 2018, 12:26

Los expertos en comunicación no verbal son capaces de describir ciertos rasgos de la personalidad de cualquier individuo. Ahora, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Ohio ha conseguido demostrar que, además de los músculos, ciertos rasgos de la cara también aportan datos acerca del sujeto en cuestión. Son aspectos capaces de identificar las emociones en los demás en el 750 por ciento de los casos solo por el tono adoptado por la piel.

Así lo recoge ‘ABC’ apuntando a la publicación de la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. Uno de los coautores del estudio, Aleix Martínez, afirma haber identificado “patrones de coloración facial que son únicos para cada emoción”. Los justifica en “sutiles y rápidas variaciones en el riego sanguíneo de la cara”.

Entre todas las emociones, la felicidad fue la más sencilla de detectar por una veintena de participantes que analizaban unas fotografías donde se mostraban rostros con diferentes sensaciones. Algo más costó reconocer la tristeza o el enfado. También hay quien asegura que un rostro femenino o con rasgos de alegría inspira más confianza.

Destacó la presencia de una capa amarilla y azul rodeando los labios para entender una situación que genera disgusto. Cuando alguien sonríe se ve un enrojecimiento en las mejillas y en las sienes junto a un tono azul en la barbilla. Si dicho enrojecimiento aparece en la frente y menos en la barbilla, hablamos de sorpresa. Y es que la cara es el reflejo del alma.