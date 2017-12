El mensaje contra los petardos de la madre de un joven autista Ha denunciado en redes sociales la falta de civismo IDEAL Jueves, 28 diciembre 2017, 12:05

Una madre de Argentina ha reabierto el debate acerca del uso de petardos en las fiestas navideñas que vivimos. Aunque no solo se hace uso de ellos en este periodo del año, sí que es más común. Y en su casa lo saben después de lo que le pasó a su hijo autista al escuchar las explosiones que tuvieron lugar cerca de él.

La mujer escribe en Facebook lo que vivieron. Acompañando la publicación de la imagen que acompaña al artículo, escribió un mensaje tratando de concienciar: "No me hace ninguna gracia subir esta foto, una porque se trata de mi hijo, otra porque no tengo la morbosidad de hacer eso. Pero en esta ocasión lo hago para tratar de que tomemos 'CONCIENCIA' del daño que se hace con la tonta, injustificada, e inhumana acción de tirar PIROTECNIA".

Al parecer y según siempre el testimonio de la madre. El chico sufrió un ataque de ansiedad al escuchar las explosiones de los petardos cerca. Acabó en el hospital. Por eso pide "que se detenga esto, donde no hay satisfacción alguna, gastando dinero en la mísera acción de herir y lastimar a SERES INDEFENSOS, sin dejar de mencionar a los animales que tampoco entienden esta insensible acción" .