Sábado, 7 abril 2018, 10:27

Entra en una iglesia para robar y amenaza que tiene una bomba en la mochila El cura de la parroquia ha concretado que los hechos han tenido lugar en la capilla de la parroquia, donde a esas horas había un grupo de mujeres rezando

La Policía Nacional ha detenido este viernes al hombre que supuestamente intentó robar en una iglesia de Cuenca y que amenazó con hacer estallar una supuesta bomba que llevaba en su mochila, si no lo conseguía.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado de que la detención del individuo se ha producido poco después del suceso, que ha tenido lugar sobre las 14.30 horas en un templo ubicado en el centro de Cuenca.

En este sentido, el cura de la parroquia, Antonio Fernández, ha concretado que los hechos han tenido lugar en la capilla de la parroquia, donde a esas horas había un grupo de mujeres rezando.

Ha explicado que, aunque el ahora detenido ha preguntado por él, no se encontraba en el templo en ese momento, si bien las mujeres que seguían con el culto han avisado a la Policía al amenazar el detenido con que llevaba una bomba en la mochila y que en caso de no acceder a sus peticiones para que desalojaran el espacio y así poder robar, la haría estallar.

Sin embargo, una vez localizado el hombre, se comprobó que la amenaza era falsa porque la mochila no llevaba ningún explosivo. No obstante, no se ha precisado si portaba un arma blanca y la Policía Nacional ha desalojado y acordonado la zona por seguridad.