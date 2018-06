Los otros 4 idiomas que Pedro Sánchez sí habla 02:00 Pedro Sánchez con el político francés Moscovici. El nuevo presidente del Gobierno, a diferencia de sus antecesores, maneja con solvencia otras lenguas además del español CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Miércoles, 6 junio 2018, 12:49

Pedro Sánchez ha sorprendido a todos con la formación de su Gobierno. El nombramiento del astronauta Pedro Duque como ministrio de Ciencia ha sido el último ejemplo. Más allá del equipo del que se va a rodear, el socialista ha llamado la atención entre el conjunto de la ciudadanía por los idiomas que maneja, circunstancia muy distinta a la de su sucesor, Mariano Rajoy, que ni siquiera llegó a dominar el inglés.

El ya jefe del Ejecutivo es bilingüe en inglés, lengua que ya manejaba cuandoen 1997 llegó con 26 años a Bosnia Herzegovina, a trabajar en la oficina del Alto Representante de la Comunidad Internacional, Carlos Westendorp. Según recuerda la Cadena SER, era «quien mejor se expresaba en inglés en todo el equipo, a excepción de Westendorp».

Victoria García cuenta para la citada emisora que ha visto a Pedro Sánchez «expresarse en italiano con tranquilidad y en francés, con una fluidez que le permitía mantener reuniones de nivel con el enlace militar galo en Sarajevo«. No solo eso, añade García que incluso »en alguna ocasión« le vio »manejarse en portugués en la OHR (Office of the Hight Representative)«.

Sánchez atesora este bagaje lingüistico fruto de su actividad en el extranjero, de sus reuniones con los corresponsales extranjeros, en universidades, foros de debate e Institutos de opinión en diversos países.

Sus antecesores

Solo Leopoldo Calvo-Sotelo, que ocupó La Moncla entre 1981 y 1982 era políglota. Al margen del inglés, dominaba otras lenguas como el francés, el italiano, el alemán y el portugués. Felipe González, Rajoy o Zapatero han requerido los servicios de un traductor en las grandes cumbres europeas. Aznar, en cambio, sí trató de aprender inglés en los últimos años de su segundo mandato, sin fortuna.