La humilde forma de hacer marketing de un abuelo peluquero emociona en las redes sociales El protagonista de la historia se llama Jaime y la historia ha sido compartida ya más de 24.000 veces IDEAL.ES Sábado, 17 febrero 2018, 12:48

Por muy modernos que pretendamos ser con las redes sociales y las nuevas tecnologías, lo de antes también mola y sigue funcionando. La humilde forma de hacer marketing de un abuelo peluquero ha triunfado en las redes sociales por obras y gracia de una trozo de papel.

El protagonista de la historia se llama Jaime. Se acercó a una tienda del centro comercial de Mall Los Domínicos, en Chile, para promocionar su servicio de peluquería. La sorpresa de Gonzalo Gálvez, quien le atendió, fue la manera en que lo hizo: "Hoy se acercó a mí (en la tienda donde trabajo), un caballero de edad avanzada, (muy educado y digno), a entregar una 'propaganda', al encargado de local... Acostumbrado a recibir insumos de marketing, pensé que venía a dejar algún material para la 'visual' de la tienda", así comienza el relato de Gálvez que compartió los datos de Jaime con el fin de compartirlo entre sus amigos, sin pensar que en menos de de 24 horas la publicación sería viral: 24.000 veces compartida.

"Sin embargo, con sorpresa veo, que me extiende este papelito, mientras me explica que es peluquero, y que atiende en su casa, en Las Condes, y que por el corte de pelo de dama, varón o niño, solo cobra $1.000", continuó.

"Era un señor extremadamente delgado, le pedí un número de teléfono para contactarlo y pedir hora (no sin antes hacerle notar, que mil pesos es muy poca plata). Me dijo que preguntaran por "Jaimito", y que fuera no más, con toda la familia, que el tenía una colonia "muy rica", que aplicaba a los clientes, después del corte de pelo. Al despedirse, me indica: "Si va y no salgo, me espera unos minutos, que puedo haber ido a comprar, o al consultorio, pero vuelvo enseguida... " Quedé con un nudo en la garganta, relató en Facebook.