Y los hombres, ¿satisfechos con el sexo oral que recibís?

Muchos hombres aseguran que disfrutan más con una buena sesión de sexo oral que con la copulación. Son criaturas muy visuales en el sexo, es decir, su excitación aumenta por lo que observan. Y estos ingredientes son básicos en una felación: el morbo de ver y sentir como tu pareja lame y chupa de arriba abajo tu pene, en combinación con las sensaciones que crea en ti, puede llevarte a una de las experiencias orgásmicas más increíbles. Si se hace bien, claro.

A la mayoría de los hombres les encanta, y desean, mucho, recibir sexo oral. Tener una boca cálida y húmeda que envuelva tu pene, con la lengua jugando con él hasta llegar al borde del éxtasis. Pero cuidado, también se comenten fallos con ellos a la hora de practicarles una felación, como usar los dientes o no hacer correctamente los movimientos. Fran, un joven de 32 años, considera que “tener prisa o no poner el suficiente cariño” en el asunto puede llevar, por ejemplo, a no prestar atención a los testículos, “el pene no lo es todo, sobre todo al principio”. Además, la impaciencia puede hacer olvidar que existen otras vías de acceso, es decir, “estimular la próstata desde el ano puede excitar mucho y conseguir una mayor erección”, asegura. A su parecer, otro error es aplicar siempre la misma velocidad. Fran sugiere que “en cada etapa se puede hacer de una manera o poner más énfasis en una zona determinada. Por ejemplo, se puede empezar lubricando todo bien y cuando el hombre esté excitado recorrer el pene de abajo hacia arriba o concentrarse en el glande”. Y hay que tener presente una buena lubricación, no solo las mujeres necesitamos tener la zona mojada para que ruede mejor la faena.

Por otra parte, “hay que tener mucho cuidado la primera vez y guiarte por las reacciones que veas en la pareja. Puede ser que a tu anterior novio le gustara brusco, pero no todos los tíos son iguales”, señala Luis de 28 años. Este joven piensa que la motivación es un factor importante “a todo el mundo le gusta ver a su pareja disfrutando de algo tan íntimo, ¿no?”, así como la reciprocidad puesto que, en su opinión, “queda muy mal exigir y negarte luego a hacerlo tú”. Punto de discrepancia que se encuentra muy a menudo en terapia sexual y de pareja la sexóloga Ana L. Talavera: “Es un grandísimo error practicar sexo oral sin querer. La sexualidad en general y el sexo oral en particular están para pasar un buen rato y disfrutar, no para sentirnos mal o hacer algo en contra de nuestra voluntad”.

Lee la información completa en Punto G (pincha aquí).