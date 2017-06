Un hombre de Extremadura acoge a una cigüeña en su casa La consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura le dijo que ya habían acabado el servicio y que hasta el día siguiente no recogerían al animal R.I. Viernes, 30 junio 2017, 11:57

Un vecicno de San Bartolomé, en Extremadura, se encontraba dando un paseo por el barrio cuando encontró a un joven atendiendo en la acera a una cigueña y se acercó para ver que ocurría, pues no sabían como había llegado el animal hasta allí. Tomás, como se llama este vecino, decidió ponerse en contacto con la Policía Local.

Los agentes les dirigieron hacia el servicio de recogida de animales que tiene la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. "Aquí nos dijeron que ya habían acabado el servicio y que hasta el día siguiente ya no podían recoger al animal. Así que, para no dejarla, ahí decidí llevármela a mi casa, como me aconsejó el personal de la Junta", explica Tomás.

Decidió llevárselo a su casa y una vez allí le proporcionó una caja siguiendo las instrucciones que el personal de la junta le había dado, no ofreciéndole ni agua ni comida. Al final tomás le puso unos papeles para que estuviera fuera de la caja y la cigueña se acomodó en un rincón del salón y de vez en cuando se daba sus paseos por la casa "Se veía que estaba un poco asustada, pero no estuvo nada inquieta y se portó bastante bien", indica Tomás, que añade "que de vez en cuando movía as alas como con la intención de volar".