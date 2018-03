Un hombre desnudo intenta estrangular a una azafata durante un vuelo Podría ser acusado de un delito de vandalismo y por ende podría ir a prisión IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 11:56

No fue un vuelo normal para los tripulantes y los pasajeros de un avión que hacía un recorrido desde San Petersburgo hasta la ciudad rusa de Novosibirsk, y es que uno de los pasajeros no dudó en desobedecer continuamente las advertencias del personal de regresar a su asiento antes de aterrizar.

No sólo no se abrochó el cinturón, sino que se levantó y comenzó a proferir insultos a los pasajeros, tal y como refleja el vídeo que otro pasajero subió a YouTube. No contento con esta actitud “se quitó la ropa y corrió por la cabina”, según explicó Irina Volk, representante oficial del Ministerio del Interior de Rusia, así como intentó estrangular a una de las azafatas.

El terror finalizó cuando el avión aterrizó y el hombre fue trasladado a un hospital psiquiátrico, en el que se determinará si se le debe aplicar o no una causa penal por “vandalismo”.