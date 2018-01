El hombre que dice ser un viajero del tiempo y aporta una foto como prueba Asegura que viajó al año 6000 y que la cura para el cáncer se encontrará en este milenio IDEAL Miércoles, 24 enero 2018, 11:59

Un hombre, cuya identidad se desconoce, se ha hecho viral tras aparecer dando una entrevista en un vídeo difundido en las redes sociales, que ya lleva más de 3 millones y medio de visitas. ¿El motivo? Asegura haber estado en el año 6.000 y aporta una fotografía que dice demuestra su viaje en el tiempo.

En la citada entrevista, este ‘viajero del tiempo’ explica que formó parte de de un programa de alto secreto gracias al cual pudo viajar al futuro. Y para demostrarlo muestra una fotografía distorsionada, que asegura que es de una ciudad del año 6000. Indica que la distorsión se debe al viaje y que no puede desvelar el lugar porque eso influiría demasiado en el futuro.

Según él la raza humana estará gobernada por la inteligencia artificial, a la que se refiere como “ellos”. Y “ellos” no quieren que desvele el futuro. El hombre es consciente de lo ilusorio de su relato: “Sé que muchos de vosotros no vais a creer lo que digo, pero no os culpo: si yo escuchara a alguien decir lo que voy a decir, tampoco lo creería”.

También asegura que la cura del cáncer se encontrará “en los años 2000” y que en el 2028 los viajes en el tiempo serán una realidad para todos aquellos que tengan dinero para pagarlos.