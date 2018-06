La historia viral del conmonvedor mensaje de una de una niña a su padre divorciado Conoce la historia de cómo esta publicación de un guardia civil ha provocado el reencuentro de un padre y su hija IDEAL.ES Viernes, 8 junio 2018, 09:13

De nuevo las redes sociales nos han permitido conocer una historia de lo más conmovedora. Si ayer nos hacíamos eco de la denuncia de una niña a la que insultaron por llevar pantalones cortos hoy es otra menor la que protagoniza una circunstancia bastane diferente.

Gracias a la publicación en Instagram de un guardia civil de Asturias pudimos ver la imagen en la que se le podía ver despertando a su hija con un abrazo.

Las reacciones se contaron por miles. Entre ellas, una madre que decidió enviarle un mensaje para contarle su historia: «Tengo una hija de 17 años, cuando me divorcié tenía 8. Cuando cumplió 13 su papá se casó de nuevo y dejó de visitar a sus niños porque tuvo otro». Su hija, añade, emocionada por esta foto, decidió enviarle un mensaje de whatsapp a su padre.

«¿De verdad que no nos echas de menos? Es muy triste que casi sólo conozcas a tus hijos por fotos. Yo sólo pedía unas horas contigo, que me riñeras y que fueras mi padre. Desde tu boda no pasamos un finde juntos. Jamás unas vacaciones. Y en Navidad no nos quieres ni en la mesa. Pues tengo mis derechos. Quiero verte», escribió.

El agente dio la buena nueva derivada de su publicación: padre e hija, habían vuelto a ver.