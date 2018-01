La historia oculta detrás de este tatuaje conmueve a la Red Las redes sociales se han emocionado con lo que ha contado este chico IDEAL.ES Lunes, 22 enero 2018, 13:11

Hay historias personales que, una vez compartidas en las redes sociales, acaban por hacerse virales. Es el caso de la que ha dado a conocer Daniel Finden cuando subió a Imgur una fotografía de su tatuaje junto a su significado.

El hombre explicó al Daily Star que su padre había sufrido un tumor cerebral y consiguió superar las expectativas de vida que le establecieron los médicos.

"A mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral cuando yo tenía unos cinco años. Vivió una vida normal además de tener que tomar una gran cantidad de medicamentos y quimioterapia de vez en cuando para evitar que se propagase. Por lo que recuerdo, fue un padre increíble. Pero empeoró e ingresó en una residencia de ancianos. No pude volver a verlo tantas veces porque aún no tenía mi carnet de conducir y mi madre no podía llevarnos por razones de trabajo. Mi padre todavía parecía feliz y alegre como solía ser, pero ya no podía caminar solo y necesitaba un andador. Diez años después de ser diagnosticado, falleció".

Por tanto, Daniel se tatuó las últimas palabras que su padre le escribió: "Sé la mejor versión de ti, papá". Es la dedicatoria escrita en la última felicitación de cumpleaños que le entregó.