La hilarante equivocación de una reportera de TVE en directo

La joven, visiblemente nerviosa, no pudo completar la información que quería exponer y acabó abandonando la conexión. Las redes, sin embargo, la han defendido con cariño

Ponerse delante de las cámaras no es fácil, ya que requiere de templanza y bastante experiencia, y es que hasta el mejor de los periodistas ha sentido alguna vez ganas de que se lo trague la tierra por no acordarse de parte de la información o por sentir nervios antes de su intervención.

Algo así le ocurrió el pasado miércoles a Mar Chércoles, periodista de TVE, mientras intentaba exponer una información acerca de las últimas tormentas en Madrid. La joven se trabó al dar la información varias veces y ante los nervios que tenía no dudó en salir del plano, mientras se oía de fondo como lamentaba lo ocurrido, “No, lo he hecho mal. Joder, me he equivocado”, expresaba.

Pese a ello, el momento no ha sido criticado por lo usuarios de las redes sociales, sino alabado y es que son conscientes de que un error lo puede tener cualquiera y si no, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ella se lo ha tomado con humor y ha agradecido las muestras de cariño en su cuenta de Twitter, "Te quieres morir cuando empiezas un directo, te hablan por el pinganillo, te trabas y ya no sabes seguir. Gracias a todos", escribía.