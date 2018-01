«Mi hijo no sabe lo que es una galleta. Él es feliz desayunando garbanzos»: el tuit de una madre que agita las redes Una imagen publicada por una cuenta especializada en nutrición desata un debate en Twitter que la especialista María Merino se ve obligada a aclarar ciertos aspectos IDEAL.ES Jueves, 11 enero 2018, 11:50

Un mensaje en Twitter lanzado por la cuenta ‘Comiendo con María’, especializada en cursos de nutrición y consultas dietético-nutricionales, ha desatado un debate en citada red social. “Mi hijo no sabe lo que es una galleta. Él es feliz desayunando garbanzos. #EducaciónNutricional #SnacksSaludables”, publicó. El mismo ya supera los 800 retuits, los tres millares de favoritos y los 800 comentarios. Muchos de ellos críticos. Tanto que incluso la autora de la web sobre nutrición se vio obligada a hacer una aclaración.

“Quiero explicar lo ocurrido ayer con una foto del desayuno de mi hijo en Twitter. Se me ocurrió colgar una foto de él desayunando garbanzos. Sé que es poco habitual pero tampoco me parece como para (y cito textualmente) “llamar a los servicios sociales”, reflejó María Merino. “¿Cuál es el desayuno ideal?” , nos preguntamos.

La especialista recalcó su posición como dietista “incluso antes que madre”, titulada por la Universidad de Barcelona. Por ello insistió en que sabe lo que hace. “Evidentemente mi hijo no desayuna cada día garbanzos, pero ayer los vio y me los pidió. No le dije que no porque me parecen un alimento muy nutritivo y saludable”, manifestó. Y usted ¿qué piensa?