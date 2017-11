"Eres hija de una violación. Olvídame" La respuesta de una madre a su hija biológica tras años buscándola IDEAL.ES Domingo, 19 noviembre 2017, 12:40

Louise Velluti es una joven italiana de 29 años, criada con una familia adoptiva, que decidió hace unos años buscar a su madre biológica. Tras años de búsqueda, logró su objetivo gracias a un programa de televisión, pero el reencuentro no fue, precisamente, lo que ella esperaba.

Velluti nació en el hospital de Montebelluna, donde fue abandonada nada más llegar al mundo. Una vez alcanzó la edad adulta, la joven decidió buscar a su madre, movida por un sentimiento de incertidumbre. Aunque acudió al Tribunal que trató su adopción para que le dieran los datos de su madre biológica, ésta no quiso ponerse en contacto con ella. No obstante, Louise no se rindió.

Años después, a través de un programa de la televisión italiana, la chica dio con el paradero de su madre. En esta ocasión, la progenitora sí se puso en contacto con Louise, enviándole una carta explicándole su origen y dejándola en la más absoluta tristeza.

“Louise, para mí no eres más que la herida más dolorosa que tuve a los 18 años. Todo lo que soñé y todo lo que podía esperar, pero no la violencia que sufrí y de la que tú eres símbolo. Eres hija de una violación, olvídame”, decía la terrible carta. “Recuerdo sus malditos ojos azules”, añade recordando al supuesto violador. Así, la madre biológica de Louise concluía la misiva pidiendo que respetara su decisión y su soledad.