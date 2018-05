La hermana de Diana Quer rompe su silencio y cuenta lo ocurrido en los días de la desaparición Valeria Quer ha utilizado YouTube para lanzar un manifiesto por el caso de su hermana y el de 'La Manada' pidiendo la prisión permanente revisable CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Viernes, 11 mayo 2018, 10:34

Fue una «tortura» aunque aquellos días «los tengo borrosos» pero lo que Valeria Quer y su familia vivió fue una experiencia muy dura. No en vano, la propia Valeria, hermana de Diana Quer, ha subido a YouTube un vídeo en el que, a través de un manifiesto titulado «Mis primeros días sin mi hermana», cuenta los días vividos por la desaparición de su hermana y por el caso de 'La Manada'.

Para Valeria, todo lo sucedido en los últimos tiempos con casos tan crueles como los padecidos por su propia hermana, por Gabriel Cruz o en la violación múltiple en los Sanfermines de 2016 son motivos más que suficientes para reclamar la prisión permanente revisable.

La hermana de Diana Quer es tajante al respecto entre otros motivos porque no puede olvidar «días muy duros». Pese a que en un principio, cuando su propia madre le dijo que Diana no había regresado, Valeria creyó que no le había pasado nada, «no te preocupes» le sugirió a su madre.

«Fueron unos días bastante difíciles como que no me lo creía aún, que no era posible. Básicamente nos la pasamos así, esperando noticias, esperando noticias, esperando noticias. Son días muy malos, difíciles de recordar, están como borrosos», recuerda Valeria. Un vídeo que puedes ver a continuación.