La 'cerebrito' española que triunfa en el mundo de la natación Jessica, con el oro y el bronce que se ha traído de los Europeos de Copenhague. / EFE Jessica Vall se licenció en Biomedicina y ahora, con 29 años, acaba de ser oro en los Europeos: «La natación tiene hoy una vida más larga» ISABEL IBÁÑEZ Viernes, 22 diciembre 2017, 01:50

La de Jessica Vall es una vida nadando a contracorriente. Tres ejemplos: Mark el 'tiburón' Spitz ganó dos medallas de oro con 18 años en los Juegos de México 1968; Michael Phelps, 'la bala de Baltimore', fue el nadador más joven en presentarse en unas Olimpiadas (Sídney 2000), 15 años, aunque no se llevara trofeos; Mireia Belmonte debutó en la competición olímpica con 17, en Pekín 2008... Sin embargo, Jessica Vall, que también tiene su apodo, 'la ranita' -porque lo suyo es la braza y por su complexión pequeña (mide 1,63 y pesa 54 kilos)-, se inició en las competiciones internacionales con 25 años y una carrera universitaria a sus espaldas. Fue en los Juegos del Mediterráneo de 2013, donde logró tres medallas, entre ellas una de oro. El mismo metal que se ha traído esta semana de los Europeos de Copenhague en piscina corta (oro en 200 braza y bronce en los 100, en ambos casos con récord de España) a sus 29 años. Y esto parece ser sólo el principio. Mejor dicho, la continuación.

Se inició en la piscina siendo casi un bebé, cuando sus padres decidieron enviarla a cursillos. «Y ellos no tienen nada que ver con la natación, ni siquiera hacían deporte», dice. A los 6, una monitora se dio cuenta de que en ese cuerpecillo menudo había madera, y de la buena, y empezó a entrenar y a competir. Pese a ello, en las pruebas a nivel nacional no acababa de despuntar. «Cuando hice la Selectividad no estaba en la élite, así que me dediqué a hacer la carrera de Biomedicina, que compatibilicé con los entrenamientos y las pruebas en España, y fue al acabar cuando llegaron los logros». Contesta desde su casa de Barcelona; a la puerta le espera para dar el paseo Pep (por Guardiola), su perro carlino.

- ¿Cuántas veces ha oído eso de 'Ya es demasiado tarde'?

«Me tiro al agua y es mi momento zen, los sonidos distorsionados me tranquilizan»

- Bueno, bastantes, más de las que me gustaría, pero no en mi entorno, ni a mis amigos ni a mi familia. Aunque al final lo escuchas no de una persona, sino en general. Los titulares, eso de 'con 29 años consigue la medalla'... No se dice pero es un poco explícito.

- Pero en esos titulares hay reconocimiento, no crítica.

- Sí, sí, claro. En la natación hasta ahora se creía que se acababa muy pronto, y soy ejemplo de que eso no es así, la natación está cambiando a nivel mundial; ya se vio en los pasados Juegos, gente que con más de 30 años conseguía medallas. Aunque yo no he empezado a competir tarde, he empezado a destacar tarde.

- De pequeña ¿qué quería ser?

- Creo que astronauta...

- Bueno, también va de ingravidez la natación...

- No pensaba ser una gran nadadora. No sabía, me gustaban las ciencias... Médico no porque soy un poco hipocondríaca y tendría problema con el contacto con los pacientes. Elegí la biología humana.

- Mireia Belmonte también tuvo algo de culpa en su triunfo actual.

- Mireia ha abierto el camino a que los españoles podemos ganar medallas, muchas, y es una fuente de inspiración. Y si lo consigue ella, ¿por qué los demás no? Verla conseguir éxitos sí te inspira.

- Pero antes decidió usted ir a la universidad.

- Si a nivel junior hubiera destacado y estado en el equipo nacional no sé lo que hubiera pasado, pero no fue así. Al acabar el instituto tenía claro que no me podía dedicar a esto y decidí estudiar, año a año, como mis compañeros. Gracias a ellos me he podido sacar la carrera, porque me dejaban los apuntes, y a mi tutora deportiva, que me cambiaba los exámenes y las prácticas. Yo seguía compitiendo a nivel español y no conseguía mínimas para ir a un Europeo, pero el entrenamiento era el mismo.

- En natación no es habitual.

- Compaginar los cinco años con la natación fue complicado, no respetaba los horarios, comía de 'tupper' en el metro, dormía cinco horas. Al terminar, me debía un año a mí misma de estar tranquila y me lo tomé para nadar, lo que me apetecía, y salió bien. Creo que he sido la primera en compaginar las dos cosas y ahora veo gente que hace igual. Me gusta inspirar a otros.

- Muchos, a su edad, se encuentran retirados o están a punto.

- Es así, pero ahora la natación tiene una vida más larga. Cada vez más se ve a nadadoras que incluso son madres y vuelven a nadar.

- Se casó a los 24 con otro nadador, aunque él ya no está en la competición. ¿Qué le dijo él cuando decidió volcarse en las competiciones?

- Estuvo encantado. Soy muy optimista y soñadora y he tenido la suerte de rodearme de grandes personas. Mi entrenador apostó mucho por mí y ha sacrificado muchas cosas para conseguir mis objetivos. Me dijo que creía que sí podía hacerlo y que iba a ayudarme al máximo.

- Y eso que pasaron un bache en 2015 por una enfermedad...

- Sí, los meses previos a la medalla de Kazan (bronce en Rusia 2015), a mi marido le diagnosticaron una enfermedad un poco rara con un par de sustos y estuvo dos meses ingresado en el Hospital del Mar, donde le trató un gran amigo y todo se arregló.

- Estuvo trabajando allí.

- Así es, ayudando a encontrar nuevas técnicas antidopaje, pero el año de los Juegos tuve que dejarlo porque no podía con todo.

- ¿Qué le aporta la natación?

- Es algo que voy a hacer toda la vida. Cuando me tiro al agua es mi momento zen; tener los sonidos distorsionados me tranquiliza.

-¿Se atreve con el mar?

- Me gusta pero no para competir, me da respeto el mar, me da miedo, no me gusta ver bichos o cosas por debajo, y cuando está ajetreado no me acaba de hacer gracia.