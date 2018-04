La Guardia Civil recuerda la verdad sobre los controles de alcoholemia Eso sí, «te pueden provocar un dolor de estómago colosal», recalcan IDEAL.ES Viernes, 13 abril 2018, 10:52

La Guardia Civil ha vuelto a centrar sus esfuerzos en desmontar ciertos bulos que circulan en la sociedad en referencia a las pruebas de consumo de alcohol practicadas por las autoridades del tráfico. Una información que puede resultarle útil siempre, y en especial ahora, que se acerca el fin de semana. Si bebe, no conduzca. Si lo hace, se puede enfrentar a una sanción que incluso le puede llevar a prisión. Y no, no hay forma de ocultarlo.

Y es que, según la Benemérita en su cuenta de la red social Twitter, «ni beber aceite, ni masticar granos de arroz, ni tomar chicles, ni ingerir claras de huevo» alteran el resultado del alcoholímetro. «Estos trucos y otros similares no alteran el resultado, pero sí te pueden provocar un dolor de estómago colosal», advierten. Un aviso similar proporcionó la Policía Local de Granada con un jeroglífico que «solo el 5 por ciento de la población es capaz de descifrar».

Desmontando bulos: beber aceite, masticar granos de arroz, tomar chicles, ingerir clara de huevo...



Estos trucos y otros similares no alteran el resultado de un alcoholímetro, y si te pueden provocar si los mezclas, un dolor de estómago colosal.



Lo mejor 0,0 pic.twitter.com/KJ56KO1Ftq — Guardia Civil (@guardiacivil) 12 de abril de 2018

La realidad es que el alcohol afecta también a las capacidades cognitivas. Entre un 0.2 y un 0.4 gramos por litro ya suelen afectar a la atención del consumidor. Cuesta atender a varias cosas a la vez y se resienten los reflejos. Por tanto, nos cuesta más reaccionar ante hechos que se pueden suceder en la carretera y que pueden tener un fin funesto.

Infracción que se puede tramitar por vía penal

Cabe recordar que el artículo 379 del Código Penal castiga a quien conduce con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0.60 con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de medio a un año, o trabajos en beneficios de la comunidad de 1 a 90 días. En cualquier caso, se le retirará el permiso de conducción durante un periodo que ronda los 1 y los 4 años.

Además, si la conducción influyese en las circunstancias del tráfico y la tasa fuese superior a 0.25, la denuncia se tramitaría de igual forma por la vía penal. Y estos son los precios para las multas de tráfico en 2018. Así que, responsabilidad.