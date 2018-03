La Guardia Civil alerta: «Esta adorable ancianita moribunda te quiere estafar» Destapan la alerta sobre una nueva remesa de correos que ya son sospechosos en sí por su propio contenido IDEAL.ES Martes, 27 marzo 2018, 11:05

La Guardia Civil ha emitido recientemente un comunicado para desmentir uno de los bulos sensaciones de los últimos tiempos. Probablemente saben ya de una supuesta anciana que pretende donarte su fortuna de manera desinteresada. Entendemos que ya puede resultar sospechoso desde un primer momento, pero lo cierto es que está teniendo su difusión.

Una nueva tirada de correos electrónicos que contienen la imagen y la historia de Carole Monceau, una señora de hipotética existencia, nacida el 4 de junio de 1945 y de nacionalidad francesa. “Esta adorable ancianita quiere donarte su fortuna de manera interesada. Qué tierna imagen y qué estafa te vas a comer si te lo crees”, avisa la Benemérita.

El texto en cuestión presenta a una persona que pretende contactar contigo para conseguir tu “consentimiento a un proyecto de donación que quiero hacer durante mucho tiempo”. “Suena sospechoso porque tú no me conoces y yo no te conozco. Tengo un cáncer en estado terminal. El doctor me acaba de informar que mis días están contados. Hay una especie de balón en la jaula de mi cerebro desde hace cuatro años. Por ello, te pido que aceptes mi donación”, añade.

Además, aporta una dirección de correo electrónico desde la que comenzaría la estafa a pesar de que ofrecen 950.000 euros como regalo. También utiliza aspectos sentimentales para tocar la fibra sensible de la futura víctima. Todo es una farsa.

— Guardia Civil (@guardiacivil) 25 de marzo de 2018

Otros correos fraudulentos

Según informó la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), además de este caso se producen otros tantos cuyo fin no es otro que estafar. La Policía alertó también sobre los correos, que son estos, y depositó la atención incluso sobre el titular de otras farsas. Estos son algunos títulos de esos correos fraudulentos:

1- Comienza a maximizar tus ganancias.

2- Gana 13.000 dólares desde casa hoy.

3- El email que has estado esperando.

4- Tu enlace privado.

5- El email que has estado esperando.

6- Portabilidad a mitad de precio. Consúltanos.