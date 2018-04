«Si te encuentras con esto, corre a denunciar»: el importante aviso de la Guardia Civil «Si lo ves, denúncialo», publican IDEAL.ES Jueves, 12 abril 2018, 11:14

¿Ha observado algo extraño en las inmediaciones de la puerta de su vivienda? No lo dude, denúncielo. La Guardia Civil ha extendido la alerta por una práctica que no es novedosa pero que sigue teniendo consecuencias desagradables. Si ha observado la presencia de trocitos de plástico o papel en el marco de su puerta, debe saber que pueden tener un significado importante. Es el reclamo al ladrón para saber cuándo acceder a la vivienda en el momento en que no se encuentre nadie.

«¿Inocentes trocitos de plástico o papel en la puerta? Alerta, pueden ser marcas de ladrones para saber si sales de casa. Avísanos al 062», publicaron en Twitter desde la cuenta oficial de la Benemérita, como ya hiciera contra la sustancia que se encuentra en paredes y suelos y que «es muy peligrosa para mascotas y niños».

¿Inocentes trocitos de plástico o papel en tu puerta?#Alerta, pueden ser marcas de ladrones para saber si sales de casa#Avísanos

Y es que, según recoge 'Idealista', solo en el primer cuatrimestre de 2017 se efectuaron 39.651 robos con fuerza en domicilios o establecimientos de España, así lo recogen los datos aportados por el Ministerio del Interior.

Por ello los expertos aportan cinco consejos para minimizar el riesgo de robos en viviendas. En este caso, lo que debe hacer sin pararse a pensárselo, es contactar con la Policía o la Guardia Civil para alertar de dicha situación.