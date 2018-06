«¡Soy Groot!»: el accidente más bestia de un parapentista acaba con un tronco en su brazo «Caí sobre unos pinos y me clavé en una estaca, como lo hacían con la gente en el pasado. Pero no me di cuenta» IDEAL.ES Viernes, 8 junio 2018, 09:37

Hay imágenes que hablan por sí solas y las que protagoniza Iván Krasovski sin duda son un ejemplo de ello. Este bielorruso de 36 años estaba practicando parapente cuando una de las cuerdas se trabó y cayó en una aldea de la provincia de Minsk. Como resultado del accidente, un tronco de un pino le atravesó su cuerpo en la zona de su hombro derecho.

Así lo narró él a la televisión de su país: «Caí sobre unos pinos y me clavé en una estaca, como lo hacían con la gente en el pasado. Pero no me di cuenta. Me sacudí todas las pequeñas ramas y hojas que tenía encima y dije 'Uy, me siento bien, no pasó nada'. Cuando me quise levantar, me di cuenta de que algo me retenía, y entonces me di cuenta de que tenía un tronco enorme, como una sandía, clavado. Me reí».

Los rescatistas tuvieron que talar el árbol y cortar la rama que lo atravesaba. Ya en el hospital, con una herida de casi 10 centímetros de diámetro, tuvo que ser operado. Iván, se lo tomó con humor, al grito de »¡Soy Groot!», refiriéndose al personaje de 'Guardianes de la Galaxia' que tiene forma de árbol viviente.