La granadina indignada por escuchar misa en catalán en Mallorca da la vuelta a España: "¿Pero esto qué es lo que es?" "Me creía que esto era España. Resulta que empieza a hablar de ‘Deu’, que si no se qué, que si no se qué cuántos" IDEAL.ES Martes, 3 abril 2018, 14:04

Las declaraciones de una mujer granadina a la televisión balear IB3 están dando la vuelta al país por su indignación manifiesta al asistir a una misa en la Catedral de Mallorca que se impartió en catalán. Su enfado, notorio, ha trascendido hasta el punto de convertirse en un fenómeno viral. “Me creía que esto era España. Resulta que empieza a hablar de ‘Deu’, que si no se qué, que si no se qué cuántos. ¿Per esto qué es lo que es?”, denunciaba.

"¿Estoy en España o en México? He cogido y me he salido. Eso tenían que haber hecho todos los que están dentro y se sienten españoles"

El vídeo, publicado por el perfil en Facebook de la Asamblea Soberanista de Mallorca, acumula una infinidad de comentarios y reacciones. La mujer no pudo ocultar su enfado: “¿Estoy en España o en México? He cogido y me he salido. Eso tenían que haber hecho todos los que están dentro y se sienten españoles”. En Granada, por cierto, este cartel también dio la vuelta al mundo.

Aprovechando la celebración de la Semana Santa, esta mujer asistió a la misa de Resurrección en el templo de la capital balear. El mismo día, la Familia Real casi al completo acudió al recinto. “¿También les van a hablar en ‘Deu’? No tendrían que estar dentro y deberían hacer como yo. Salirse. Es la primera vez que vengo aquí y la última, desde luego. Soy de Granada, y ya está, pero especialmente española”, zanja.