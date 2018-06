«Gracias a Mariano por dejar una España mejor, y mi deseo de que Pedro haga lo mismo» BLOG «Rajoy ha dejado un país mejor que el que se encontró, y espero que Pedro deje una España mejor que esta. Eso es la democracia», reflexiona el magistrado EMILIO CALATAYUD Lunes, 4 junio 2018, 13:03

Buenas, soy Emilio Calatayud. Pues eso, repito el titular de este comentario: Gracias a Mariano porque, en mi opinión, deja una España mejor que la que se encontró y mi deseo de que Pedro deje una España mejor que la que se ha encontrado. Esto es la democracia.

Por cierto, hoy, conversando con una joven trabajadora (unos 22 años) en unos grandes almacenes, me ha dicho que no sabía quién era Pedro Sánchez. ¿Y Puigdemont?, le he preguntado yo. Respuesta: Tampoco...

