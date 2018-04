«Lo grabo para que la gente me crea», el drama de un vigilante y los fantasmas que Cuarto Milenio no explica 01:34 Este es el vídeo en el que oirás y verás una puerta que se abre y se cierra, una sombra que se cruza IDEAL.ES Sábado, 7 abril 2018, 11:29

En Argentina tuvo lugar el extraño caso que ha tenido que resolver Iker Jiménez. Se trata de lo ocurrido en el vestuario del 'Huracán', equipo de la primera división de fútbol del país. Allí, un vigilante de seguridad grabó un vídeo que rápidamente se hizo viral. Y todo por un supuesto fantasma, que 'habitaría' en el estadio.

Así, se ve al hombre bajando unas escaleras mientras se escuchan golpes de fondo. «Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mier… Estoy podrido», medio solloza el guardia.

El hombre sigue avanzando y llega hasta una zona de los vestuarios en donde se observa una puerta que se abre y cierra sola varias veces.

«La pu… que lo parió», grita el hombre, que se atreve a abrir la puerta, demostrando que en el vestuario no había nadie.

«¿Cómo mie… puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir». En el vídeo incluso puede verse (en el minuto 1.09) una sombra recorriendo el cuarto.

