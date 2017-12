El genial vestido de novia que han llevado 4 mujeres de una misma familia Lo más curioso de todo es que ninguna de las cuatro mujeres ha tenido que hacer arreglos, puesto que en todos los casos les quedaba perfecto IDEAL.ES Lunes, 25 diciembre 2017, 12:17

Cuando una novia busca algo prestado para su boda piensa en todo menos en el vestido, que suele ser usado una única vez en la vida. No son de la misma opinión las mujeres de la familia de Teresa Moreno, conocida por sus familiares como Grande y la primera de las cuatro novias que usaron el vestido, generación tras generación.

En fotos: Así es el vestido de novia perfecto que han llevado 4 mujeres de la misma familia

Grande, mexicana de nacimiento pero residente en Los Ángeles, se quedó prendada de un vestido de novia, así que decidió recrearlo ella misma y coser su propia vestimenta para pasar por el altar en 1932. Medio siglo más tarde, la nieta de Grande, Marta Prietta O’Hara, decidió utilizar el vestido de su abuela para su boda.

Su hermana pequeña, Elena Salinas, hizo lo propio en 1997. Y ahora, 85 años después de que su bisabuela lo luciera por primera vez, Pilar O’Hara Kassouf ha vestido el tradicional vestido familiar. Pilar es hija de Marta, la primera nieta de Grande, quien se siente muy orgullosa de que su hija haya querido lucir este traje con tanta historia y que asegura que su abuela también sentiría mucho orgullo.

La tradición surgió cuando Anita, hija de Grande y madre de Marta, quiso que su hija se casara con el vestido que ella misma lució en su boda, pero al sacarlo del armario, descubrió que estaba demasiado estropeado. Fue entonces cuando se les ocurrió recurrir al vestido de Grande, que Anita guardaba como oro en paño y que se conservaba en perfectas condiciones.

Pilar, por su parte, asegura que siempre había oído hablar de “el vestido”. “Después de comprometerme, me pasé por casa de mi abuela Anita para probármelo. Cuando me miré al espejo, lo supe. Me quedaba como un guante y no necesitaba hacerle arreglos ni nada. Ni se me pasaba por la cabeza ir a una tienda de novias a buscar un vestido que para mí no significaba nada, cuando el vestido de mi familia lo significaba todo para mí. Era cosa del destino”, explica al HuffPost.

Lo más curioso de todo es que ninguna de las cuatro mujeres ha tenido que hacer arreglos en el vestido, puesto que en todos los casos les quedaba perfecto. Ahora, tras la última boda, las sobrinas de Marta ya se disputan quién será la próxima.