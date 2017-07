La genial respuesta de un restaurante a un cliente que pidió el menú infantil para su hijo de 15 años El gerente del local le respondió a su crítica en TripAdvisor de una forma bastante ingeniosa IDEAL.ES Lunes, 10 julio 2017, 09:23

Esta respuesta está dando la vuelta a España en las redes sociales. Se trata de una crítica en TripAdvisor que puntuó a la baja su visita al restaurante Casa Gervasio de Alquézar, en la provincia de Huesca. ¿La razón? La negativa del establecimiento a servir el menú infantil a un niño de 15 años.

El usuario isidrosb escribió lo siguiente bajo el título «Poco flexibles y peseteros»: «La comida no esta mal, pero nos parecio muy mal que un niño de 15 años no pudiera elegir un menu de niños, vino la Señora y nos dijo que podia comer lo que quisiera pero le cobraba como un adulto: sabiamos que en el pueblo no se podia comer porque estaba lleno, sino nos hubieramos ido de inmediato. Para no volver, una decepcion»,

El gerente del establecimiento le dio una respuesta en el mismo portal con un breve y genial comentario: «Hola , yo cuando tenia 15 años ya me comia medio conejo pa almorzar !! un saludo».