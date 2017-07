El genial piloto de Iberia que te puedes encontrar y te alegrará el día Ángel Aznárez es famoso por hacer de sus vuelos una experiencia única IDEAL.ES Viernes, 7 julio 2017, 10:18

Subirse a un avión para algunas personas supone una experiencia complicada, provoca nerviosismo e incluso rechazo. Pero a buen seguro estas mismas cambiarían de parecer si volasen con Ángel Aznárez en uno de sus vuelos en la compañía española de Iberia. El piloto en cuestión es toda una estrella por hacer de sus viajes algo que disfrutar.

En los últimos días se ha vuelto a publicar otro vídeo en el que los pasajeros disfrutan con las explicaciones de este comandante de vuelo. "Estamos ya en descenso al aeropuerto de Vigo. Estimamos en once minutos. El tiempo en Vigo pues no sé si les va a gustar, porque hace demasiado buen tiempo. Un día ma-ra-vi-llo-so. A lo mejor lo he dicho muy rápido y no me han entendido. Lo voy a volver repetir. El tiempo en Vigo, ma-ra-vi-llo-so. ¿La temperatura? se han pasado un poco con el calor, 30 grados en este momento. Nada más" locuta al piloto.

Los pasajeros se muestran claramente atraídos por la forma de expresarse de Ángel Aznárez provocando un ambiente distendido. No es la primera vez que este comandante salta a los medios pues hace unos años fue famoso de nuevo por hacer que uno de sus vuelos se desviase para que los pasajeros pudiesen disfrutar de las vistas de la muralla de Lugo.