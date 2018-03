El genial parte de accidente que da la vuelta a España: todo una obra de arte La cuenta no oficial de Twitter la Policía Local de Granada ha compartido la curiosa imagen a través de las redes sociales IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 11:23

La cuenta no oficial de Twitter de la Policía Local de Granada ha compartido un parte de accidente fuera de lo común, no en sí por el siniestro, sino por el contenido del mismo, y es que en él se reflejaba a la perfección lo ocurrido de una manera muy artística: con un dibujo.

A raíz de la creatividad del parte recibido, los agentes no han dudado en compartir la curiosa imagen a través de las redes sociales, “No sabemos de dónde es este parte de accidente, pero sí ha ocurrido en Granada seguro que ha sido junto a la facultad de Bellas Artes”, escribían junto a varios emoticonos que simulaban risas.

No sabemos de dónde es este parte de accidente, pero sí ha ocurrido en #Granada seguro que ha sido junto a la facultad de Bellas Artes 😂😂😂 pic.twitter.com/34oaQQObJR — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 2 de marzo de 2018

Aunque no se sabe con exactitud la autoría de tal parte de accidente, en la imagen compartida por los agentes se puede apreciar una especie de firma ‘A by Djhoa’. Quizá es él el artista que con un gran talento ha explicado con un simple dibujo cómo sucedió este accidente, del que esperamos que no hubiera víctimas mortales.