Gana 560 millones a la lotería y se niega a cobrarlos porque tiene que revelar su nombre Las reglas del sorteo estipulan que el premio debe entregarse al ganador en un evento público IDEAL.ES Miércoles, 7 febrero 2018, 09:47

560 millones de dólares. Esa es la cifra que una mujer de New Hampshire (EEUU) ha ganado en un juego de la lotería. Una cantidad desorbitada que la afortunada no quiere cobrar con tal de no revelar su identidad en un evento público que, según las reglas del sorteo, debe celebrarse para la entrega del premio.

Según afirma NewHampshire.com, la mujer (a la que identifican como “Jane Doe”) está solicitando a un juez que le permita recibir el pago de forma anónima. Su abogado, el letrado Steven Gordon, explica que su clienta pretende continuar con su discreta vida y con “la libertad de entrar a un supermercado o asistir a eventos públicos sin ser conocida como la ganadora de 500 millones de dólares”.

Los funcionarios de la lotería, por su parte, aseguran que hacer público el nombre de la ganadora es algo esencial para proteger la integridad del sorteo y para prevenir el fraude y la malversación.

Al parecer, la única forma de cobrar el premio de forma anónima sería formar un fideicomiso anónimo. Sin embargo, la mujer ya firmó el boleto con su nombre y, por lo tanto, la única forma de hacerse con la merecida cifra es hacer público su nombre y convertirse en la imagen de la lotería en las campañas de marketing de próximos sorteos.