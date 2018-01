La foto de la polémica: H&M la retira tras ser acusada de "racista" La marca lanzó una promoción de una sudadera, en la que aparece un niño negro luciendo la prenda, en la que se puede leer "el mono más chulo de la jungla" IDEAL.ES Martes, 9 enero 2018, 08:28

La firma de ropa H&M se ha convertido en el blanco de todas las críticas, después de lanzar la promoción de una sudadera, en la que aparece un niño negro luciendo la prenda, en la que se puede leer “el mono más chulo de la jungla”. Concretamente, encontramos esta sudadera en la versión inglesa de la web de la tienda.

Tras su publicación, una bloguera compartió la imagen en Twitter para denunciar una actuación racista, pidiendo hacer boicot a la firma de moda.

Por su parte, H&M ha pedido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido y retirado la foto, cambiéndola por una en la que aparece únicamente la prenda, tal y como ha explicado el ‘New York Daily News’.

La sudadera, no obstante, sigue a la venta, pues conforme explican desde H&M, "tiene un mensaje infantil completamente inofensivo", que en inglés reza "the coolest monkey in the jungle" (el mono más chulo de la jungla).