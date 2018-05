La Fiscalía investiga la difusión de datos de la víctima de 'La Manada' Cientos de manifestantes el pasado 4 de mayo en Madrid. / Afp La Sala contra la Criminalidad Informática actúa de oficio para determinar si existe delito sancionable por la vía penal DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Jueves, 10 mayo 2018, 11:58

El mismo día que comenzaron a divulgarse los datos personales de la víctima de 'La Manada', la Sala contra la Criminalidad Informática inició de oficio una investigación para determinar si existe delito. «Contactamos a la Policía, que ya había abierto una investigación», asegura Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de la sala. «Pero hasta que no sepamos exactamente cómo se ha filtrado y cuál ha sido el contenido, no se puede determinar si encaja en una actitud delictiva. En este momento no puedo pronunciarme, mientras esté en investigación».

Este tipo de filtraciones, que atentan contra la intimidad y privacidad, «puede dar lugar a dos tipos de responsabilidad», explica Tejada de la Fuente, esta mañana en la presentación del manual 'Protección de datos y pevención de delitos'. Una, por la vía administrativa, con multas que, desde finales de este mes, pueden alcanzar hasta 20 millones de euros. En este caso actúa la Agencia de Protección de Datos (AEPD).

«Podría ser una infracción muy grave», confirma Mar España, directora de la AEPD. «Abrimos inspección de oficio ese mismo día».

El otro tipo de responsabilidades podría ser de carácter delictivo. «Pero la conducta debe estar dentro de una acción delictiva puntual. Nosotros valoramos ahora si existen los requisitos para que encaje dentro de una actividad delictiva».

Si la Fiscalía determina que existe delito, se abre la vía penal. Si no, empieza la vía administrativa, que también puede iniciarse una vez que termina la penal. En todo caso, ambos procesos tuvieron como prioridad eliminar los datos filtrados, mientras prosiguen las investigaciones.