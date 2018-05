Filtran nuevos audios de 'La Manada': «Me gasto todo en droga que para comer ya haremos un 'sinpa'» 'El programa de Ana Rosa' publica en exclusiva nuevos mensajes de WhatsApp IDEAL.ES Miércoles, 16 mayo 2018, 14:06

'La Manada' vuelve a ser noticia en televisión. En esta ocasión, 'El programa de Ana Rosa' ha emitido en exclusiva nuevos audios de WhatsApp y conversaciones de 'La Manada', recientemente condenados por abuso sexual. Entre los diversos mensajes publicados en Telecinco, destacan aquellos en los que los miembros del clan aseguraban que iban a hacer 'sinpas' para comer.

«Chavales, muy importante, no se olviden la droga… la droga, chavales, que la echaremos en falta después», afirmaba uno de los miembros de 'La Manada' en los audios que han podido escucharse en 'El programa de Ana Rosa'. Estos audios llegan poco después de la carta del guardia civil del grupo defendiéndose.

«Quillo, la verdad es que no me he acordado de las pastillas hasta ahora que habéis dicho lo de comprar las cosas éstas... Como lo cojan allí con pastillas a ver si lo vamos a ver encarcelados en Croacia... ¡Que no se las lleve, cabrón!», decía otro de los jóvenes.

A pesar del riesgo del que hablaban, los cinco sevillanos decidieron 'jugársela' llevando droga: «Vaya vacilón de churra que tengo, tío. Los 300 euros que me tocaron en el póquer me los estoy tomando en droga, tío».

«Si vamos a estar todo el día 'morao' no vamos a querer comer nada. Y lo que comamos, pues yo que sé, bocatas o lo que veamos más barato: 'sinpa'...o yo que sé», afirmaba otro de los jóvenes de 'La Manada'.