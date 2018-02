La filosofía detrás de los hijos 'light': "Pobrecitos, que no pasen lo que nosotros pasamos"

Buenas, soy Emilio Calatayud. Estamos criando hijos 'light', descafeinados y desnatados. No es ninguna novedad. Decimos: "Pobrecitos, que no pasen lo que nosotros pasamos" y les damos y hacemos todo. Esa es la filosofía que hay detrás de los niños 'light'. Lo primero que habría que ver es qué es lo que pasaron esos padres, porque igual no les pasó nada.

Sigue leyendo el artículo completo aquí.