«Ahora soy feliz», la reacción de una mujer que hizo la milagrosa dieta keto durante 100 días Decidió apostar por la dieta cetogénica al sentirse “mal todo el tiempo” y “muy hinchada” IDEAL.ES Jueves, 22 febrero 2018, 10:26

La periodista Tracey Block ha cumplido con la dieta keto durante 100 días. Así lo confesó y lo explicó al portal ‘Prevention’ donde ha desvelado tres aspectos claves que destaca tras implantarse el polémico plan alimenticio que consiste en consumir casi nada de carbohidratos, algo más de proteínas y muchas grasas. Es la dieta cetogénica a la que se adaptó después de sentirse “hinchada” y “mal todo el tiempo”.

Block, quien recalcó que hace cinco años suprimió para siempre el gluten de su alimentación, decidió probar el método que reduce en un 30 por ciento el consumo de hidratos en comparación a dietas típicas bajas en este tipo de alimentos. Por ejemplo, un plátano superaría en 4 los hidratos permitidos. Pero hay 4 mentiras que circulan en torno a la dieta keto.

“Cuando entras en cetosis estás haciendo que tu cuerpo funcione con un combustible diferente. Entonces utilizamos nuestra grasa como maquinaria en lugar de la glucosa”, dijo en su momento el doctor Eric Berg, uno de los considerados como gurús de este tipo de dietas, según recoge ‘El Confidencial’.

La periodista dijo tener más energía con la dieta keto, que arrasa en los últimos tiempos. “Casi nunca tenía hambre antes de la cena. Ya me he adaptado a consumir la grasa y no ansío combustible externo como antes”, afirma. Por la mañana batía cucharadas de café con dos de aceite de coco orgánico sin refinar y una cucharada de crema batida orgánica.

También confiesa seguir hábitos de vida saludable como ejercicio físico prácticamente día tras día. Además, dice tener un nuevo amor por la cocina. “Me ha hecho ser mucho más imaginativa con las recetas”, recalca. Ahora se siente bien, su ropa le sienta “mejor” y es “feliz”. Y tú, ¿te atreverías con la dieta keto?