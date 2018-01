Los fans del Liverpool viralizan una nueva canción en McDonald's Un 'hincha' inventó la pegadiza letra tras la marcha de Coutinho R. I. GRANADA Domingo, 28 enero 2018, 13:40

Los seguidores del Liverpool inglés han aceptado casi como himno la pegadiza canción sobre sus jugadores Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino que se hizo viral hace unas semanas coincidiendo con la venta de Coutinho al Barcelona y la victoria del equipo ante el City de Guardiola.

"We've got Salah, doo doo doo doo, oh Mané, Mané, doo doo doo doo, and Bobby Firmino ohhhh, but we sold Coutinho ohhhhh" (tenemos a Salah, Mané y Firmino pero vendimos a Coutinho), así reza la letra de este nuevo cántico que ya es conocido por todo el mundo del fútbol.

Usando la sesentera canción ‘Sugar Sugar’ de The Archies, el fanático Kevin Murphy decidió cambiar un poco la letra para entonar este pegadizo ritmo que ha conquistado a la hinchada del club británico. Así lo cantaba el propio Kevin en un programa de televisión.

La sencilla letra de la canción se ha popularizado entre los aficionados 'reds' pero no ha quedado ahí. El último vídeo viral al hilo de la nueva sintonía viene de un troleo de una decena de jóvenes a una trabajadora del McDonald's jugando con la similitud de las palabras 'salad' (ensalada) y Salah, entonces empieza la locura en el establecimiento.