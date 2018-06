El famoso 'nini' de 30 años demandado por sus padres, hartos de mantenerlo, se marcha de casa El insólito caso de este hombre ha sido noticia en todo el mundo IDEAL.ES Lunes, 4 junio 2018, 09:45

El nombre de Michael Rotondo ya le es familiar a mucha gente. Hace unos días conocimos el caso de este ni-ni de 30 años demandado por sus padres por no querer irse de casa. Pues bien, ahora el joven ha tenido que poner pies en polvorosa tras la orden del juez.

El residente en Camillus, Nueva York, que no colaboraba en las tareas domésticas, ni pagaba un duro por vivir en la casa de sus padres, a los que no les dirigía la palabra, ha tenido que dejar la vivienda porque el magistrado de la Corte Suprema de Nueva York, Donald Greenwood, le ha obligado.

El sostuvo que no podía marcharse inmediatamente como le exigían sus padres, porque aún no estaba preparado y, además, «como miembro de la familia» tenía derecho a seis meses más de tiempo. «No veo por qué no pueden simplemente esperar un poco a que deje la casa», les reprochó en el juicio.

Finalmente Rotondo estuvo gran parte del jueves trasladando sus pertenencias a un almacén. «Me alegra estar fuera de este lugar. Mis negocios son mis negocios», matizó respecto a su trabajo.

Por si fuera poco, el joven confesó a los reporteros que estaba esperando en la puerta de la vivienda a que llegara la Policía, ya que su padre no le dejaba coger unos Lego de su hijo de ocho años que estaban guardados en el garaje.