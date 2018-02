Fallece a causa de una neumonía que se trató como una gripe Un fallo orgánico fue lo que la dejó sin vida IDEAL.ES Domingo, 25 febrero 2018, 12:03

Lisa Cheshire, de 44 años y madre de Mollie, de once años, y Luke, de quince, ingresó en el hospital pensando que padecía una gripe, no obstante, acabó falleciendo por culpa de una neumonía.

La semana antes de morir, Lisa había estado padeciendo síntomas similares a la gripe tales como fiebre, tos y dolor de cabeza, por lo que se pidió unos cuantos días libres en el trabajo para poder recuperarse en casa.

Sin embargo, en vez de mejorar, empeoró bastante, y su marido, Stephen, optó por llevarla al hospital y que los especialistas la trataran adecuadamente.

"Empeoró progresivamente, sucedió muy rápido. Sus manos estaban muy frías, eran como hielo. El sábado ella dijo que se sentía mal y dijo que llamaría al médico el lunes por la mañana. Sin embargo, el lunes apenas podía levantarse y tuvo que bajar las escaleras sentada porque no podía caminar, así que la llevé al hospital. Cuando llegamos, la sentaron en la cama y parecía estar bien, se estaba riendo y bromeando y pensamos que estaba en el mejor lugar. Los médicos dijeron que iban a sedarla para intentar ayudarla a respirar y así poder corregir sus niveles de oxígeno. Me despedí de ella con un: 'hasta luego', antes de que la bajaran y esa fue la última vez que hablamos", declara Stephen a Daily Mail.

Lejos de recuperarse, a los dos días de ser ingresada en el hospital, Lisa falleció por un fallo orgánico causado por una neumonía, sin que los médicos pudieran hacer nada para evitarlo.

"No puedo asimilarlo, no puedo entenderlo. No sé qué voy a hacer sin ella. Acababa de tumbarse en el sofá, estaba tomando paracetamol y un medicamento para la tos. Nunca pensé que esto podría suceder, ojalá hubiera sabido antes que Lisa tenía neumonía", explica su marido.

La familia de Lisa ha creado una página de Go Fund Me para conseguir fondos para ayudar a la familia y, por ahora, han recaudado casi 7.000 euros, superando con creces el objetivo inicial, que era de unos 3.000 euros.